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Через обстріли в Авдіївці загинуло троє мирних жителів та дев'ятьох поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Внаслідок обстрілів в Авдіївці загинули троє мирних жителя, поранено 9 мирних жителів. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Через обстріли в Авдіївці загинуло троє мирних жителів та дев'ятьох поранено

“З 29 січня по теперішній час незаконними збройними формуваннями здійснено 64 обстріли міста Авдіївка та його околиць з РЗСО „Град“, САУ калібром 122 та 152 мм, танку, мінометів тощо. Надійшли повідомлення про те, що загинули 3 мирних жителя (чоловік та 2 жінки), поранено 9 мирних мешканців, з них 7 чоловіків, 2 жінки”, — йдеться в повідомленні.

Наразі пошкоджено 102 будинки, з них 92 приватних будинки, 7 багатоповерхівок, 3 нежилих споруди (гараж, автомагазин, літня кухня).

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

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