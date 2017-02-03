Через обстріли в Авдіївці загинуло троє мирних жителів та дев'ятьох поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Внаслідок обстрілів в Авдіївці загинули троє мирних жителя, поранено 9 мирних жителів. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
“З 29 січня по теперішній час незаконними збройними формуваннями здійснено 64 обстріли міста Авдіївка та його околиць з РЗСО „Град“, САУ калібром 122 та 152 мм, танку, мінометів тощо. Надійшли повідомлення про те, що загинули 3 мирних жителя (чоловік та 2 жінки), поранено 9 мирних мешканців, з них 7 чоловіків, 2 жінки”, — йдеться в повідомленні.
Наразі пошкоджено 102 будинки, з них 92 приватних будинки, 7 багатоповерхівок, 3 нежилих споруди (гараж, автомагазин, літня кухня).
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.