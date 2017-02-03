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Из-за обстрелов в Авдеевке погибли три мирных жителя и девять ранены

Киев • УНН

 • 10210 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Вследствие обстрелов в Авдеевке погибли трое мирных жителей, ранены 9 мирных жителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Из-за обстрелов в Авдеевке погибли три мирных жителя и девять ранены

"С 29 января по настоящее время незаконными вооруженными формированиями совершено 64 обстрела города Авдеевка и его окрестностей из РЗСО "Град", САУ калибром 122 и 152 мм, танка, минометов и тому подобное. Поступили сообщения о том, что погибли 3 мирных жителя (мужчина и 2 женщины), ранены 9 мирных жителей, из них 7 мужчин, 2 женщины", - говорится в сообщении.

Сейчас повреждено 102 дома, из них 92 частных дома, 7 многоэтажек, 3 нежилых здания (гараж, автомагазин, летняя кухня).

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе.

Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако их обстреляли.

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