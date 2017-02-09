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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 38203 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Через негоду на Херсонщині знеструмлені 13 населених пунктів

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Через негоду на Херсонщині без світла залишились 13 населених пунктів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації

Через негоду на Херсонщині знеструмлені 13 населених пунктів

Знеструмлені у Білозерському районі – 3 населені пункти, Генічеському районі - 3, Каховському районі – 2, Каланчацькому районі – 3, Н. Троїцькому районі - 2 населених пункти.

На ліквідації аварій задіяні: 5 бригад, 15 чоловік, 9 одиниць техніки. Сьогодні планують відновити електропостачання.

Нагадаємо, що на Херсонщині закрито рух для всіх категорій транспорту по автомобільній дорозі загального користування Т-04-03 Мар'янське-Берислав по всій протяжності в межах області.

Українські Національні Новини

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