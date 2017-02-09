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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за непогоды в Херсонской обесточены 13 населенных пунктов

Киев • УНН

 • 8411 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 9 февраля. УНН. Из-за непогоды в Херсонской области без света остались 13 населенных пунктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации.

Из-за непогоды в Херсонской обесточены 13 населенных пунктов

Обесточены в Белозерском районе - 3 населенных пункта, Геническом районе - 3, Каховском районе - 2, Каланчацком районе - 3, Н.Троицком районе - 2 населенных пункта.

Для ликвидации аварий задействованы 5 бригад, 15 человек, 9 единиц техники. Сегодня планируют восстановить электроснабжение.

Напомним, что в Херсонской области закрыли движение для всех категорий транспорта по автомобильной дороге общего пользования Т-04-03 Марьянское-Берислав по всей протяженности в пределах области.

Украинские Национальные Новости

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