Из-за непогоды в Херсонской обесточены 13 населенных пунктов

Обесточены в Белозерском районе - 3 населенных пункта, Геническом районе - 3, Каховском районе - 2, Каланчацком районе - 3, Н.Троицком районе - 2 населенных пункта.

Для ликвидации аварий задействованы 5 бригад, 15 человек, 9 единиц техники. Сегодня планируют восстановить электроснабжение.

Напомним, что в Херсонской области закрыли движение для всех категорий транспорта по автомобильной дороге общего пользования Т-04-03 Марьянское-Берислав по всей протяженности в пределах области.