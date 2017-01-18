Через напад на прокуратуру у Мексиці загинуло четверо осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. До чотирьох зросла кількість загиблих в результаті нападу у вівторок на будівлю прокуратури штату Кінтана-Роо в мексиканському курортному місті Канкун, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Про таке повідомив губернатор штату Карлос Хоакін Гонсалес.
Так, злочинці під’їхали до прокуратури на мотоциклах і відкрили вогонь по будівлі з різного виду зброї. Охорона будівлі вступила з бандитами в перестрілку, в результаті якої також були поранені кілька людей.
За словами губернатора, серед загиблих тільки один поліцейський, решта троє убитих — нападники. Ще п’ятеро осіб, причетних до атаки, затримані.
Як повідомляв УНН, щонайменше чотири людини загинули в результаті стрілянини під час фестивалю електронної музики BPM на курорті Плая-дель-Кармен в Мексиці.