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Из-за нападения на прокуратуру в Мексике погибли четыре человека

Из-за нападения на прокуратуру в Мексике погибли четыре человека

Киев • УНН

 • 8376 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. До четырех возросло число погибших в результате нападения во вторник на здание прокуратуры штата Кинтана-Роо в мексиканском курортном городе Канкун, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Об этом сообщил губернатор штата Карлос Хоакин Гонсалес.

Так, преступники подъехали к прокуратуре на мотоциклах и открыли огонь по зданию из различного вида оружия. Охрана здания вступила с бандитами в перестрелку, в результате которой также были ранены несколько человек.

По словам губернатора, среди погибших только один полицейский, остальные трое убитых - нападающие. Еще пять человек, причастные к атаке, задержаны.

Как сообщал УНН, по меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы во время фестиваля электронной музыки BPM на курорте Плайя-дель-Кармен в Мексике.

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