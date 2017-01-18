Из-за нападения на прокуратуру в Мексике погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. До четырех возросло число погибших в результате нападения во вторник на здание прокуратуры штата Кинтана-Роо в мексиканском курортном городе Канкун, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Об этом сообщил губернатор штата Карлос Хоакин Гонсалес.
Так, преступники подъехали к прокуратуре на мотоциклах и открыли огонь по зданию из различного вида оружия. Охрана здания вступила с бандитами в перестрелку, в результате которой также были ранены несколько человек.
По словам губернатора, среди погибших только один полицейский, остальные трое убитых - нападающие. Еще пять человек, причастные к атаке, задержаны.
Как сообщал УНН, по меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы во время фестиваля электронной музыки BPM на курорте Плайя-дель-Кармен в Мексике.