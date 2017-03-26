Часткове розмінування розпочалось на арсеналі в Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На військовому арсеналі в Балаклії розпочалось часткове розмінування технічної території. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” заявив генерал-майор ЗСУ Олег Грунтковський.
“Вибухи на території військової частини вже майже зупинилися. Іноді лунають поодинокі вибухи. Залишилося кілька осередків задимлення, там працюють пожежники. Почалося часткове розмінування технічної території”, — сказав О.Грунтковський.
Нагадаємо, у Балаклії залишилось два осередки тління, їх планують ліквідувати сьогодні, 26 березня.
Як повідомляв УНН, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Зазначимо, у Балаклії пошкоджені 243 будівлі, при цьому виявлено п’ять зруйнованих приватних житлових будинків.