Частичное разминирование началось на арсенале в Балаклее

"Взрывы на территории воинской части уже почти остановились. Иногда раздаются одиночные взрывы. Осталось несколько очагов задымления, там работают пожарные. Началось частичное разминирование технической территории", - сказал О.Грунтковский.

Напомним, в Балаклее осталось два очаги тления, предполагают ликвидировать их сегодня, 26 марта.

Как сообщал УНН, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Отметим, в Балаклее повреждены 243 здания , при этом выявлено пять разрушенных частных жилых домов.