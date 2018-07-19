Brent подешевшала до 72,76 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у четвер зранку впали в ціні до 72,76 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:55, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,19%.
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При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 68,74 долара за барель, втративши 0,03%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.