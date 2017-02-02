Бойовики знову обстріляли Авдіївку, загинула одна людина - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Бойовики обстріляли пункти гуманітарної допомоги в Авдіївці, загинув мирний житель. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на сторінці в Facebook, передає УНН.
“Безглуздо, рашисти тільки що жорстко обстріляли Авдіївку. Снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню. Обстріляли стадіон в центрі міста поруч з нами, де знаходиться наметове містечко і пункти обігріву. Обстріляли школу № 2, де був пункт прийому гуманітарної допомоги. За попередніми даними у нас від обстрілів 1 людина загинула, 1 поранений. Обстріл триває,” — написав він.
“Пряме попадання в будинок на вул. Молодіжної 19. Перебитий газопровід і теплотраса. За попередньою інформацією тут людських жертв немає,” — додав він.
“Один снаряд потрапив в оперативно-рятувальний автомобіль Держнс,” — також повідомив П.Жебрівський.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.
З початку загострення в Авдіївці одна людина загинула та вісьмох поранено.