Боевики снова обстреляли Авдеевку, погиб один человек - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, погиб мирный житель. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Facebook, передает УНН.
"Бессмысленно, рашисты только жестко обстреляли Авдеевку. Снаряды прицельно легли в точки предоставления гуманитарной помощи населению. Обстреляли стадион в центре города рядом с нами, где находится палаточный городок и пункты обогрева. Обстреляли школу № 2, где был пункт приема гуманитарной помощи. По предварительным данным у нас от обстрелов 1 человек погиб, 1 ранен. Обстрел продолжается ", - написал он.
"Прямое попадание в дом на ул. Молодежной 19. Перебит газопровод и теплотрасса. По предварительной информации здесь человеческих жертв нет ", - добавил он.
"Один снаряд попал в оперативно-спасательный автомобиль Держнс", - также сообщил П.Жебривский.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ, ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе . Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако електромонтажерив обстреляли.
С начала обострения в Авдеевке один человек погиб и восемь получили ранения .