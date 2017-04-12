Бойовики за добу 45 разів обстріляли сили АТО – штаб

Повідомляють, що за минулу добу п’ятеро військовослужбовців сил АТО отримали поранення.

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“На Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 82мм, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав захисників Мар’їнки. По морських піхотинцях поблизу Водяного, гатив з гранатометів, озброєння БТР та кулеметів великого калібру. Оборонців Новотроїцького провокував турбуючим вогнем з протитанкових гранатометів. Морських піхотинців у районі Широкиного обстрілював з БМП, а під Павлополем — з БТРу. По опорних пунктах у районі Березового відкривав вогонь з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Ворожі снайпери активно діяли поблизу Водяного, Новотроїцького, Мар’їнки та Красногорівки,” — вказали у прес-центрі АТО.

“На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120мм та 82 мм, озброєння БМП противник накривав наших воїнів під Опитним. По захисниках Авдіївки гатив з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, зенітної установки ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів. Позиції в районі Верхньоторецького обстріляв з мінометів калібру 82мм та протитанкових гранатометів, а по оборонцях Луганського — бив з зенітної установки ЗУ-23-2 та з озброєння БМП. У бік захисників Зайцевого та Пісків ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Кулемети великого калібру використовував також у районі Кам’янки. Озброєння БМП застосував поблизу Пісків,” — додали в штабі.

Зазначають, що на Луганському напрямку, по наших позиціях у районі Кримського противник застосував 120-міліметрові міномети та протитанкові гранатомети, а поруч Новоолександрівки — озброєння БТР та гранатомети. З гранатометів різних систем ворог бив по оборонцях Катеринівки.