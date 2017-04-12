Боевики в сутки 45 раз обстреляли силы АТО - штаб

Сообщают, что за минувшие сутки пятеро военнослужащих сил АТО получили ранения.

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"На Приморском направлении, огнем минометов калибра 82мм, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал защитников Марьинки. По морских пехотинцев вблизи Водяного, бил из гранатометов, вооружения БТР и пулеметов крупного калибра. Защитников Новотроицкого провоцировал беспокоя огнем из противотанковых гранатометов. Морских пехотинцев в районе Широкино обстреливал из БМП, а под Павлополь - с БТРа. По опорным пунктам в районе Березовой открывал огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Вражеские снайперы активно действовали вблизи Водяного, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки ", - указали в пресс-центре АТО.

"На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП противник накрывал наших воинов под опытно. По защитниках Авдеевки бил с 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов. Позиции в районе Верхнеторецком обстрелял из минометов калибра 82мм и противотанковых гранатометов, а по защитникам Луганского - бил с зенитной установки ЗУ-23-2 и из вооружения БМП. В сторону защитников зайцев и Песков враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Пулеметы крупного калибра использовал также в районе Каменки. Вооружение БМП применил вблизи Песков ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении, по нашим позициям в районе Крымского противник применил 120-миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы, а рядом Новоалександровки - вооружение БТР и гранатометы. С гранатометов различных систем враг бил по защитникам Катериновки.