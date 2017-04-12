Боевики в сутки 45 раз обстреляли силы АТО - штаб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42373 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102807 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157519 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116944 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116838 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112765 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104436 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107112 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103602 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153882 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики в сутки 45 раз обстреляли силы АТО - штаб

Боевики в сутки 45 раз обстреляли силы АТО - штаб

Киев  •  УНН

 • 7886 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 45 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

Сообщают, что за минувшие сутки пятеро военнослужащих сил АТО получили ранения.

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"На Приморском направлении, огнем минометов калибра 82мм, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал защитников Марьинки. По морских пехотинцев вблизи Водяного, бил из гранатометов, вооружения БТР и пулеметов крупного калибра. Защитников Новотроицкого провоцировал беспокоя огнем из противотанковых гранатометов. Морских пехотинцев в районе Широкино обстреливал из БМП, а под Павлополь - с БТРа. По опорным пунктам в районе Березовой открывал огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Вражеские снайперы активно действовали вблизи Водяного, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки ", - указали в пресс-центре АТО.

"На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП противник накрывал наших воинов под опытно. По защитниках Авдеевки бил с 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов. Позиции в районе Верхнеторецком обстрелял из минометов калибра 82мм и противотанковых гранатометов, а по защитникам Луганского - бил с зенитной установки ЗУ-23-2 и из вооружения БМП. В сторону защитников зайцев и Песков враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Пулеметы крупного калибра использовал также в районе Каменки. Вооружение БМП применил вблизи Песков ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении, по нашим позициям в районе Крымского противник применил 120-миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы, а рядом Новоалександровки - вооружение БТР и гранатометы. С гранатометов различных систем враг бил по защитникам Катериновки.

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