Бойовики "ДНР" більше години протримали на блокпості патруль СММ ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Патруль СММ ОБСЄ на нульовому блокпості біля Горлівки затримали бойовики "ДНР", передає УНН із посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.
"Патруль СММ #ОБСЄ затримують на нульовому блокпості так зв. "ДНР" біля Горлівки вже більше години. Неприпустимо", - йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ близько 20.20.
Ближче до 21.00 у прес-службі СММ ОБСЄ повідомили, що бойовики відпустили співробітників ОБСЄ, протримавши 70 хв.
"Озброєнні члени так зв. "ДНР" обшукали машини СММ на нульовому блокпості. Патруль відпустили, протримавши 70 хв. на блокпостах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александр Хуг планує відвідати Донецьк і Луганськ 11 і 12 лютого, мета візиту - вирішення питань, пов'язаних зі стійким припиненням вогню на Донбасі, також він попросив зустрічі із ватажками "ЛНР" і "ДНР".