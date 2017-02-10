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Бойовики "ДНР" більше години протримали на блокпості патруль СММ ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Патруль СММ ОБСЄ на нульовому блокпості біля Горлівки затримали бойовики "ДНР", передає УНН із посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.

Бойовики "ДНР" більше години протримали на блокпості патруль СММ ОБСЄ

"Патруль СММ #ОБСЄ затримують на нульовому блокпості так зв. "ДНР" біля Горлівки вже більше години. Неприпустимо", - йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ близько 20.20.

Ближче до 21.00 у прес-службі СММ ОБСЄ повідомили, що бойовики відпустили співробітників ОБСЄ, протримавши 70 хв.

"Озброєнні члени так зв. "ДНР" обшукали машини СММ на нульовому блокпості. Патруль відпустили, протримавши 70 хв. на блокпостах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александр Хуг планує відвідати Донецьк і Луганськ 11 і 12 лютого, мета візиту - вирішення питань, пов'язаних зі стійким припиненням вогню на Донбасі, також він попросив зустрічі із ватажками "ЛНР" і "ДНР".

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