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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики "ДНР" больше часа продержали на блокпосту патруль СММ ОБСЕ

Киев • УНН

 • 9210 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Патруль СММ ОБСЕ на нулевом блокпосту у Горловки задержали боевики "ДНР", передает УНН со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.

Боевики "ДНР" больше часа продержали на блокпосту патруль СММ ОБСЕ

"Патруль СММ # ОБСЕ задерживают на нулевом блокпосту так наз." ДНР "у Горловки уже больше часа. Недопустимо", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ около 20.20.

Ближе к 21.00 в пресс-службе СММ ОБСЕ сообщили, что боевики отпустили сотрудников ОБСЕ, продержав 70 мин.

"Вооруженные члены так наз." ДНР "обыскали машины СММ на нулевом блокпосту. Патруль отпустили, продержав 70 мин. На блокпостах", - говорится в сообщении.

Напомним, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг планирует посетить Донецк и Луганск 11 и 12 февраля , цель визита - решение вопросов, связанных с устойчивым прекращением огня в Донбассе, также он попросил встречи с главарями "ЛНР "и" ДНР ".

Украинские Национальные Новости

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