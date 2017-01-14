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Бої за університетський комплекс тривають у Мосулі

Бої за університетський комплекс тривають у Мосулі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Іракські урядові війська повернули під контроль понад чверть території міста Мосул — останнього опорного пункту угруповання “Ісламська держава” в Іраку. Сьогодні тривають бої за університетський комплекс у східній частині міста, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Як відзначає видання, цитуючи іракську владу, в університетських лабораторіях бойовики виготовляють хімічну зброю.

Уже кілька днів урядові сили, які захопили раніше три мости через річку Тигр, ведуть бої за четвертий.

Райони Мосула на захід від річки Тигр залишаються під контролем екстремістського угруповання.

Майже три місяці тому армія Іраку за підтримки коаліції під проводом США, а також за участю курдських формувань і шиїтського ополчення розпочала масований наступ на Мосул. Угруповання “Ісламська держава” утримувало місто з 2014 року, коли бойовики захопили значні території на заході й півночі Іраку.

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