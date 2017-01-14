Бои за университетский комплекс продолжаются в Мосуле
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Иракские правительственные войска вернули под контроль более четверти территории города Мосул - последнего опорного пункта группировки "Исламское государство" в Ираке. Сегодня продолжаются бои за университетский комплекс в восточной части города, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как отмечает издание, цитируя иракские власти, в университетских лабораториях боевики изготавливают химическое оружие.
Уже несколько дней правительственные силы, которые захватили ранее три моста через реку Тигр, ведут бои за четвертый.
Районы Мосула к западу от реки Тигр остаются под контролем экстремистской группировки.
Почти три месяца назад армия Ирака при поддержке коалиции под руководством США, а также при участии курдских формирований и шиитского ополчения начала массированное наступление на Мосул. Группировка "Исламское государство" удерживало город с 2014 года, тогда боевики захватили значительные территории на западе и севере Ирака.