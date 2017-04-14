Борт із пораненими бійцями із зони АТО прибув до Одеси

ОДЕСА-КИЇВ. 14 квітня. УНН. Сьогодні до Одеси прибув черговий борт з військовослужбовцями, які отримали поранення в ході проведення антитерористичної операції на сході країни. Про це на своій сторінці у Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра, передає кореспондент УНН.