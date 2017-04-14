Борт із пораненими бійцями із зони АТО прибув до Одеси
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 квітня. УНН. Сьогодні до Одеси прибув черговий борт з військовослужбовцями, які отримали поранення в ході проведення антитерористичної операції на сході країни. Про це на своій сторінці у Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра, передає кореспондент УНН.
Цього разу до військового госпіталю Південного регіону доставили 15 поранених українських військових, майже половина із них у перебувають у важкому стані важкому стані.
“Зустріли борт! 15 осіб, 6 — реанімація ... ”, - повідомив Андрій Танцюра.
Наразі лікарі надають усю необхідну допомогу пораниним бійцям.
Нагадаємо, 13 квітня до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.Мечникова доставили трьох поранених бійців АТО.