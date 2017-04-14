Борт с ранеными бойцами из зоны АТО прибыл в Одессу
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сегодня в Одессу прибыл очередной борт с военнослужащими, которые получили ранения в ходе проведения антитеррористической операции на востоке страны. Об этом на своий странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра, передает корреспондент УНН.
На этот раз в военный госпиталь Южного региона доставили 15 раненых украинских военных, почти половина из них в находятся в тяжелом состоянии.
"Встретили борт! 15 человек, 6 - реанимация ... ", - сообщил Андрей Танцюра.
Сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь раниним бойцам.
Напомним, 13 апреля в Днепропетровской областной клинической больницы Мечникова доставили трех раненых бойцов АТО.