Борт с ранеными бойцами из зоны АТО прибыл в Одессу

ОДЕССА-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сегодня в Одессу прибыл очередной борт с военнослужащими, которые получили ранения в ходе проведения антитеррористической операции на востоке страны. Об этом на своий странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра, передает корреспондент УНН.