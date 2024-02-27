Bloomberg: Росія імпортувала підсанкційних товарів на €450 млн

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10227 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 72152 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155878 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153415 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126547 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134261 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86002 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93428 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99024 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89784 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6464 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5248 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 5498 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

19:11 • 4360 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

19:17 • 4598 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153415 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224343 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373693 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309816 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417872 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3076 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15073 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31926 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28706 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126547 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Bloomberg: Росія імпортувала підсанкційних товарів на €450 млн

Київ • УНН

 • 120004 перегляди

За даними європейського чиновника, за перші дев'ять місяців 2023 року Росія імпортувала з ЄС і третіх країн санкційних товарів на суму 450 мільйонів євро.

Bloomberg: Росія імпортувала підсанкційних товарів на €450 млн

За перші дев'ять місяців 2023 року Росія імпортувала підсанкційні товари та технології подвійного призначення, вироблених у Євросоюзі, на €450 млн. Майже чверть цієї суми припала на продукцію, яка надійшла до РФ безпосередньо з країн ЄС. Решта Росія в основному імпортувала через посередників, повідомляє Bloomberg з посиланням на європейського чиновника, знайомого із внутрішніми оцінками Євросоюзу, передає УНН.

Деталі

Декілька чиновників ЄС заявили агентству, що Євросоюз не робить достатньо зусиль для того, щоб завадити Росії імпортувати продукцію та технології, які використовуються у військових діях на території України.

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що після початку війни різко зріс експорт підсанкційних товарів з Євросоюзу до третіх країн, які потім постачають продукцію до РФ. До таких країн чиновники відносять Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Сербію, Китай, Узбекистан, Казахстан, Киргизію та Вірменію.

У Bloomberg вважають, що держави-члени ЄС, а також компанії в цих країнах роблять надто мало, щоб перешкоджати обходу санкцій. Чиновники з посиланням на дані Євросоюзу стверджують, що деякі дочірні компанії та субпідрядники європейських фірм, які працюють поза ЄС, виробляють підсанкційні товари та експортують їх до Росії через треті країни.

Доповнення

ЄС регулярно оновлює список про високопріоритетних товарів, постачати які у Росію заборонено. У цей перелік входять товари подвійного (цивільного та військового) призначення та технології, які РФ може використовувати при створенні озброєнь. Востаннє список оновлювався 22 лютого.

Австралія запровадила санкції проти росіян, причетних до смерті Навального26.02.24, 16:00 • 22885 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаЕкономікаПолітика
Bloomberg L.P.
Киргизстан
Узбекистан
Європейський Союз
Вірменія
Сербія
Об'єднані Арабські Емірати
Китай
Туреччина
Україна
Казахстан
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46