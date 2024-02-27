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Bloomberg: Россия импортировала подсанкционных товаров на €450 млн

Bloomberg: Россия импортировала подсанкционных товаров на €450 млн

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 04:00  •  8247 просмотра

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По данным европейского чиновника, за первые девять месяцев 2023 года Россия импортировала из ЕС и третьих стран санкционных товаров на сумму 450 миллионов евро.

За первые девять месяцев 2023 года Россия импортировала подсанкционных товаров и технологий двойного назначения, произведенных в Евросоюзе, на €450 млн. Почти четверть этой суммы пришлась на продукцию, которая поступила в РФ напрямую из стран ЕС. Остальное Россия в основном импортировала через посредников, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с внутренними оценками Евросоюза, передает УНН.

Детали

Несколько чиновников ЕС заявили агентству, что Евросоюз не предпринимает достаточно усилий для того, чтобы помешать России импортировать продукцию и технологии, которые используются в военных действиях на территории Украины.

Собеседники Bloomberg отмечают, что после начала войны резко вырос экспорт подсанкционных товаров из Евросоюза в третьи страны, которые затем поставляют продукцию в РФ. К таким странам чиновники относят Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, Китай, Узбекистан, Казахстан, Киргизию и Армению.

В Bloomberg считают, что государства-члены ЕС, а также компании в этих странах делают слишком мало, чтобы препятствовать обходу санкций. Чиновники со ссылкой на данные Евросоюза утверждают, что некоторые дочерние компании и субподрядчики европейских фирм, работающих вне ЕС, производят подсанкционные товары и экспортируют их в Россию через третьи страны.

Дополнение

ЕС регулярно обновляет список о высокоприоритетных товарах, поставлять которые в Россию запрещено. В этот перечень входят товары двойного (гражданского и военного) назначения и технологии, которые РФ может использовать при создании вооружений. Последний раз список обновлялся 22 февраля.

Австралия ввела санкции против россиян, причастных к смерти Навального26 февраля 2024, 14:00 • 18004 просмотра

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Bloomberg: Росія імпортувала підсанкційних товарів на €450 млн
Bloomberg: Russia imported €450 million worth of sanctioned goods
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