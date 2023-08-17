Близько 45 тисяч жителів москви воюють в Україні - мер столиці рф

Деталі

Близько 20 тисяч із них – це мобілізовані, приблизно стільки ж – добровольці та контрактники, і ще не менш як 5 тисяч – професійні військові.

Також мер озвучив кількість москвичів, які загинули, як він висловився, «на будівництві оборонних споруд». «Загинуло понад 20 москвичів, понад 100 були поранені», – заявив собянін. Про кількість загиблих безпосередньо на полі бою він нічого не сказав.

Доповнення

Кремль не повідомляє про чисельність армійських підрозділів, що воюють в Україні, як і не публікує дані про втрати. У грудні 2022 року володимир путін лише заявив, що на війні перебувають 150 тисяч військовослужбовців, призваних за частковою мобілізацією, яка оголошена президентом. За оцінками різних військових експертів, на українських окупованих територіях перебувають від 400 до 500 тисяч російських солдатів.

Виходячи з цього, за найскромнішими підрахунками (якщо спиратися на дані, озвучені собяніним), кожен дванадцятий учасник війни з боку росії – москвич, що, на думку тих же експертів, є сумнівною та завищеною цифрою.

При цьому нещодавно, наприкінці липня, мер російської столиці заявляв, що в Україні воюють не 45 тисяч, а близько 30 тисяч москвичів.