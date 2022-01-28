БК "Прометей" вийшов до топ-16 Ліги чемпіонів ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Чемпіон України з баскетболу – чоловічий БК "Прометей" провів в Ізраїлі третій матч серії плей-ін Ліги чемпіонів ФІБА проти "Хапоеля" з Єрусалима, передає кореспондент УНН.
Деталі
Матч розпочався для українського клубу, як найкраще, а саме з ривку 11:0. За підсумками першої чверті господарі не реалізували жодного дальнього кидка, а український клуб був напрочуд точним – 5 із 8-ми спроб відправилися у ціль (15:27).
Надалі градус у матчі тільки виростав, адже "Хапоель" наблизився до близької відстані, але весь поєдинок "Прометей" передував у рахунку. У вирішальні хвилини зустрічі гості були більш наполегливими та святкували виграш – 85:75.
У переможців 17 очок і 9 підбирань здійснив Кеннеді, Харрісон має 18 балів, а 15 додав Стефенс.
Доповнення
Далі "Прометей" чекає другий груповий етап Ліги чемпіонів, де він зіграє з іспанською "Унікахою", румунським "Клуж-Напокою" та бельгійським "Остенде".