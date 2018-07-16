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Біля узбережжя Іспанії за вихідні врятували майже 500 мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Щонайменше 479 мігрантів були врятовані в суботу та неділю в водах у іспанського узбережжя. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Europa Press.

За його інформацією, операції пройшли у Гібралтарській протоці і морі Альборан. У них брали участь іспанська Служба порятунку і безпеки на морі і цивільна гвардія. Мігрантів, серед яких більше ста неповнолітніх, доставили у порти Андалусії.

Нагадаємо, після закриття “балканського маршруту” в 2016 році шлях з Лівії Середземним морем став основним для мігрантів та біженців, які прагнуть дістатися берегів Європи. За даними Міжнародної організації з міграції, в 2017 році понад три тисячі людей потонули або зникли безвісти при спробі перетнути Середземне море, відпливаючи переважно з Лівії в напрямку Італії. Згідно з даними Frontex, 2017 року до Іспанії прибули 19 тисяч мігрантів, що на 182 відсотки більше, ніж роком раніше. Таке переспрямування пояснюється головно великим ризиком для життя під час спроб дістатися берегів Європи через Лівію. У рамках європейської операції “Софія”, покликаної запобігати перетину Середземного моря нелегальними мігрантами, з 2015 року врятовано понад 42 тисячі осіб. За даними лівійської влади, на території країни зараз перебувають близько 700 тис. мігрантів.

Пік міграційного кризи в Європі припав на 2015-2016 роки, коли в країни ЄС прибутку 2,5 млн мігрантів з Близького Сходу і з Африки.

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