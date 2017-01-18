Більшість учасників перестрілки в Олевську затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Більшість учасників перестрілки в Олевську на Житомирщині затримані. Наразі тривають оперативні та слідчі дії по затриманню усіх учасників злочину. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає УНН.
“Наразі частина учасників злочину затримана, більша частина, як з однієї так і з іншої сторони, вилучено відповідну зброю, в тому числі зареєстровану, а також незареєстровану... Наразі здійснюються усі оперативні, у тому числі негласні, слідчі дії для встановлення місця перебування інших учасників конфлікту. Я переконаний в тому, що найближчим часом всі злочинці будуть затриманні,” — заявив З.Шкіряк.
Як повідомляв УНН, 15 січня у с.Старе Село трапилася стрілянина. Місцеві жителі поранили трьох чоловіків. Спочатку повідомляли про конфлікт за нелегальний видобуток бурштину, але цю версію поліція відкинула відразу.
Згодом, поліція підтвердила, що перестрілка в Олевську не пов’язана з незаконним видобутком бурштину.