Большинство участников перестрелки в Олевске задержаны

"Сейчас часть участников преступления задержана, большая часть, как с одной так и с другой стороны, изъято соответствующее оружие, в том числе зарегистрированное, а также незарегистрированное ... Сейчас осуществляются все оперативные, в том числе негласные, следственные действия для установления места пребывания других участников конфликта. Я убежден в том, что в ближайшее время все преступники будут задержаны ", - заявил З.Шкиряк.

Как сообщал УНН, 15 января в с.Старое Село случилась стрельба. Местные жители ранили трех мужчин. Сначала сообщали о конфликте с нелегальной добычей янтаря, но эту версию полиция отмела сразу.

Впоследствии, полиция подтвердила, что перестрелка в Олевске не связана с незаконной добычей янтаря.