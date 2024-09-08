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Більшість американців вважають імовірним мирний транзит влади після листопадових виборів президента США - опитування

Більшість американців вважають імовірним мирний транзит влади після листопадових виборів президента США - опитування

Київ • УНН

 • 20147 перегляди

Згідно з опитуванням YouGov, 55% американців вважають ймовірною мирну передачу влади після президентських виборів у США. Демократи більш оптимістичні щодо цього, ніж республіканці.

Згідно з новим опитуванням YouGov, більшість американців вважають "ймовірним", що після майбутніх виборів відбудеться мирна передача влади.

Пише УНН із посиланням на The Hill.

Опитування YouGov, опубліковане в п'ятницю, показало, що 55% американців вважають ймовірність мирної передачі влади в січні "дуже" або "певною мірою" високою. З іншого боку, 30 відсотків сказали, що вважають це "не дуже ймовірним" або "зовсім не ймовірним".

Згідно з опитуванням, демократи частіше, ніж республіканці - 65% проти 58% - вважають, що перехід влади буде мирним.

Якщо переможе кандидатка від демократів Камала Гарріс, у мирному процесі транзиту влади впевнені 53% опитаних. Якщо ж виграє Дональд Трамп - 55%.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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