Більшість американців вважають імовірним мирний транзит влади після листопадових виборів президента США - опитування
Київ • УНН
Згідно з опитуванням YouGov, 55% американців вважають ймовірною мирну передачу влади після президентських виборів у США. Демократи більш оптимістичні щодо цього, ніж республіканці.
Згідно з новим опитуванням YouGov, більшість американців вважають "ймовірним", що після майбутніх виборів відбудеться мирна передача влади.
Пише УНН із посиланням на The Hill.
Опитування YouGov, опубліковане в п'ятницю, показало, що 55% американців вважають ймовірність мирної передачі влади в січні "дуже" або "певною мірою" високою. З іншого боку, 30 відсотків сказали, що вважають це "не дуже ймовірним" або "зовсім не ймовірним".
Згідно з опитуванням, демократи частіше, ніж республіканці - 65% проти 58% - вважають, що перехід влади буде мирним.
Якщо переможе кандидатка від демократів Камала Гарріс, у мирному процесі транзиту влади впевнені 53% опитаних. Якщо ж виграє Дональд Трамп - 55%.
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