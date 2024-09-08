Большинство американцев считают вероятным мирный транзит власти после ноябрьских выборов президента США - опрос

Согласно новому опросу YouGov, большинство американцев считают «вероятным», что после предстоящих выборов состоится мирная передача власти.

Пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Опрос YouGov, опубликованный в пятницу, показал, что 55% американцев считают вероятность мирной передачи власти в январе «очень» или «в некоторой степени» высокой. С другой стороны, 30 процентов сказали, что считают это «не очень вероятным» или «совсем не вероятным».

Согласно опросу, демократы чаще, чем республиканцы - 65% против 58% - считают, что переход власти будет мирным.

Если победит кандидат от демократов Камала Харрис, в мирном процессе транзита власти уверены 53% опрошенных. Если же выиграет Дональд Трамп - 55%.

Напомним,

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