Більше 30% лісів в Україні сертифіковано за міжнародними стандартами

“Якщо говорити про Україну, то в нас є певні досягнення. Вже сертифікація з’явилася більше 15 років. На даний час сертифіковано 3,5 млн гектари лісу. Лісові господарства взяли на себе добровільні зобов’язання, щоб враховувати не тільки національне законодавство, а більш-високі вимоги міжнародних стандартів. В цілому це складає близько 33% всієї площі лісів в Україні. Ці ліси розміщені на півночі та заході нашої країни”, — зазначив П.Кравець.

Як повідомляв УНН, Всесвітній фонд природи в Україні підтримав прийняття законопроекту про охорону пралісів.