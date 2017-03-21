Больще 30% лесов в Украине сертифицированы по международным стандартам
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Около 33% лесов в Украине сертифицированы по международным стандартам. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор Национального представительства Лесного наблюдательного совета FSC в Украине Павел Кравец, передает УНН.
"Если говорить об Украине, то у нас есть определенные достижения. Уже сертификация появилась более 15 лет. В настоящее время сертифицированы 3,5 млн гектара леса. Лесные хозяйства взяли на себя добровольные обязательства, чтобы учитывать не только национальное законодательство, а более высокие требования международных стандартов. В целом это составляет около 33% всей площади лесов в Украине. Эти леса расположены на севере и западе нашей страны", - отметил П.Кравец.
Как сообщал УНН, Всемирный фонд природы в Украине поддержал принятие законопроекта об охране лесов.