Більше 120 бійців АТО пройшли лікування та реабілітацію в Литві - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Від початку бойовикх дій на Донбасі 127 українських військових отримали медичну допомогу у Литві. Про це під час брифінгу повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський, передає УНН.
“Литва цього року продовжить надання допомоги українським пораненим героям. Уряд Литви фінансує перебування наших героїв, коли вони тут проходять лікування та реабілітацію. З другої половини лютого сюди знову прибудуть поранені”, — розповів В.Яценківський.
Також він зазначив, що з початку бойових дій в Україні було надано допомогу 127 українським військовослужбовців та 22 активістам, які боролись за гідність і свободу на Майдані Незалежності.
“На сьогоднішній день 127 осіб з початку військовий дій в України отримали допомогу зі сторони Литви”, — додав посол.
Раніше Надзвичайний і Повноважний посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський повідомив, що Литва уважно слідкує за подіями в Україні. Зовнішня політика і пріоритети Литовської Республіки по відношенню України не лише будуть незмінними, а й посилиться підтримка захисту країни.