Более 120 бойцов АТО прошли лечение и реабилитацию в Литве - посол

"Литва в этом году продолжит оказание помощи украинским раненым героям. Правительство Литвы финансирует пребывание наших героев, когда они здесь проходят лечение и реабилитацию. Со второй половины февраля сюда снова прибудут раненые", - рассказал В.Яценкивский.

Также он отметил, что с начала боевых действий в Украине была оказана помощь 127 украинским военнослужащим и 22 активистам, которые боролись за достоинство и свободу на Майдане Независимости.

"На сегодняшний день 127 человек с начала военный действий в Украине получили помощь со стороны Литвы", - добавил посол.

Ранее Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценкивский сообщил, что Литва внимательно следит за событиями в Украине. Внешняя политика и приоритеты Литовской Республики в отношении Украины не только будут неизменными, но и усилится поддержка защиты страны.