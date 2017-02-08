Более 120 бойцов АТО прошли лечение и реабилитацию в Литве - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. С начала боевых действий на Донбассе 127 украинских военных получили медицинскую помощь в Литве. Об этом во время брифинга сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценкивский, передает УНН.
"Литва в этом году продолжит оказание помощи украинским раненым героям. Правительство Литвы финансирует пребывание наших героев, когда они здесь проходят лечение и реабилитацию. Со второй половины февраля сюда снова прибудут раненые", - рассказал В.Яценкивский.
Также он отметил, что с начала боевых действий в Украине была оказана помощь 127 украинским военнослужащим и 22 активистам, которые боролись за достоинство и свободу на Майдане Независимости.
"На сегодняшний день 127 человек с начала военный действий в Украине получили помощь со стороны Литвы", - добавил посол.
Ранее Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценкивский сообщил, что Литва внимательно следит за событиями в Украине. Внешняя политика и приоритеты Литовской Республики в отношении Украины не только будут неизменными, но и усилится поддержка защиты страны.