Білорусь пояснила, що означає закриття кордону з Україною "наглухо"

"Так, зараз межа Республіки Білорусь функціонує. Пункти пропуску наші забезпечують пропуск іноземців, громадян республіки Білорусь, осіб без громадянства відповідно до чинних норм міжнародного права, міжнародних домовленостей тощо. Тобто йдеться і йшлося про те, що було потрібно поставити глухий заслін нелегальній діяльності через кордон. І це фактично зараз виконано. Органи прикордонної служби забезпечують належний рівень прикордонної безпеки... Різкої зміни ситуації на сьогоднішній день у нас в цьому напрямку немає", - заявив Бичковський.

Таким чином, за його словами, у заяві президента Білорусі Олександра Лукашенка йшлося про нелегальну діяльність, яка розгорталася через кордон Україна-Білорусь:

"Нам довелося дійсно закрити кордон, як висловився президент (Олександр Лукашенко - ред.) "наглухо", для тих негативних моментів, які могли проникнути на територію Республіки Білорусь.

Йшлося, звичайно ж, про можливе переміщення зброї через державний кордон, боєприпасів, вибухових речовин, ну і всього того, що, в принципі, може нелегально через кордон переміщатися. Ну, в тому числі, напевно, йшлося і про тих осіб, які будь-яким чином причетні до злочинної міжнародної діяльності, в тому числі терористичної, раз ми говоримо про контекст заяв глави держави в рамках конференції (конференції з боротьби з тероризмом за допомогою інноваційних підходів і нових технологій, виступаючи на якій Лукашенко і заявив про "наглухо закритий" кордон з Україною - ред.)", - пояснив представник Держприкордонслужби Білорусі.

Бичковський додав, що, починаючи з 2014-2015 року, статистично в напрямку України прикордонники фіксували досить серйозне збільшення фактів спроб переміщення через державний кордон предметів, пов'язаних зі зброєю.

Нагадаємо, раніше Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна змушена була "закрити наглухо" кордон з Україною і посилити прикордонний контроль з нашою країною через потік зброї.

Водночас, у Держприкордонслужбі України заявили, що служба фіксує зменшення спроб незаконного переміщення зброї на кордоні з Білоруссю.