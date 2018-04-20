Безчинства у півфіналі Кубку Туреччини: фанати зірвали матч і травмували тренера "Бешикташа"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Поєдинок у відповідь 1/2 фіналу Кубка Туреччини з футболу між “Фенербахче” та “Бешикташем” була перервана і закінчилася гучним скандалом, повідомляє УНН з посиланням на The Sun і Youtube-канал atv.
Півфінальний матч Кубка Туреччини довелося перервати після того, як головному тренеру “орлів” Шенолу Гюнешу розбили голову. Епізод стався на 58 хвилині, коли невідомий предмет потрапив з трибун у голову 65-річному наставнику. Як наслідок фахівця відразу підкосило і він впав на газон.
У підсумку медики наклали Гюнешк п’ять швів на місце рани та госпіталізували, а матч був остаточно скасований за рахунку 0:0.
Окрім того, декілька працівників “Бешикташа” також отримали пошкодження.
Зазначимо, що у першому таймі був вилучений з гри захисник “Бешикташа” Пепе.
Примітно, що в першому півфіналі, в рамках якого була зафіксована нічия 2:2, було показано три червоні картки.
Нагадаємо, що в іншому півфіналі дубль Селезньова вивів “Аксіхар” до фінального раунду боротьби за трофей.