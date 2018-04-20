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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бесчинства в полуфинале Кубка Турции: фанаты сорвали матч и травмировали тренера "Бешикташа"

Киев • УНН

 • 12921 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Ответный поединок 1/2 финала Кубка Турции по футболу между “Фенербахче” и “Бешикташем” был прерван и закончился громким скандалом, сообщает УНН со ссылкой на The Sun и Youtube-канал atv.

Бесчинства в полуфинале Кубка Турции: фанаты сорвали матч и травмировали тренера "Бешикташа"

Полуфинальный матч Кубка Турции пришлось прервать после того, как главному тренеру “орлов” Шенолу Гюнешу разбили голову. Эпизод произошел на 58 минуте, когда неизвестный предмет попал с трибун в голову 65-летнему наставнику. Как следствие специалиста сразу подкосило и он упал на газон.

В итоге медики наложили Гюнешк пять швов на место раны и госпитализировали, а матч был окончательно отменен при счете 0:0.

Кроме того, несколько работников “Бешикташа” также получили повреждения.

Отметим, что в первом тайме был удален из игры защитник “Бешикташа” Пепе.

Примечательно, что в первом полуфинале, в рамках которого была зафиксирована ничья 2:2, было показано три красные карточки.

Напомним, что в другом полуфинале дубль Селезнева вывел “Аксихар” в финальный раунд борьбы за трофей.

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