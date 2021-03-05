Без офіційного корпоративу, але з квітами: як "слуги" вітали жінок з 8 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У “Слузі народу” жінкам до Міжнародного жіночого дня 8 березня подарували квіти. Про це журналісту УНН розповіла заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.
Цитата
“По фракційнім підгрупам (з 8 березня — ред.) вітали квітами”, — сказала Кравчук.
Додамо
Голова партії “Слуга Народу” Олександр Корнієнко заявив, що офіційного корпоративу до 8 березня немає.
"Не на часі — економічна ситуація несприятлива і пандемія. Якщо групи і відмічали — то все було в рамках карантинних обмежень“, - сказав він.
Доповнення
Раніше Кравчук повідомляла, що група народних депутатів від “Слуги народу” вирушить до столиці Туреччини Стамбулу, щоб провести робочі зустрічі з 6 по 8 березня.
Нагадаємо, Міжнародний жіночий день 8 березня святкують в низці країн, зокрема і в Україні.