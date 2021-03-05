Без офіційного корпоративу, але з квітами: як "слуги" вітали жінок з 8 березня

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У “Слузі народу” жінкам до Міжнародного жіночого дня 8 березня подарували квіти. Про це журналісту УНН розповіла заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

Цитата

“По фракційнім підгрупам (з 8 березня — ред.) вітали квітами”, — сказала Кравчук.

Додамо

Голова партії “Слуга Народу” Олександр Корнієнко заявив, що офіційного корпоративу до 8 березня немає.

"Не на часі — економічна ситуація несприятлива і пандемія. Якщо групи і відмічали — то все було в рамках карантинних обмежень“, - сказав він.

Доповнення

Раніше Кравчук повідомляла, що група народних депутатів від “Слуги народу” вирушить до столиці Туреччини Стамбулу, щоб провести робочі зустрічі з 6 по 8 березня.

Нагадаємо, Міжнародний жіночий день 8 березня святкують в низці країн, зокрема і в Україні.

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