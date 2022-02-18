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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Байден заявив, що РФ нападе на Україну та Київ найближчими днями

Байден заявив, що РФ нападе на Україну та Київ найближчими днями

Київ • УНН

 • 53451 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що Росія може напасти на Україну та Київ найближчими днями. Про це він заявив під час свого звернення, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Росія зараз практично оточувала Україну з боку Білорусі, з боку Чорного моря на півдні та практично обклали повністю по всіх кордонах. У нас є причини вважати, що російські сили мають намір вторгнутися до України найближчим часом, найближчими днями. І ми вважаємо, що вони нападуть на Київ, місто з 2,8 млн населення», - сказав Байден.

Деталі

Він зазначив, що каже це не тому, що хоче конфлікту, а для того, щоб усунути якісь підстави бути використаними росіянами для виправдання своїх дій. Байден також нагадав, що запланована зустріч на 24 лютого державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Він наголосив, що ця зустріч не відбудеться, якщо РФ здійснить напад.

Доповнення

Раніше Байден заявив, що тепер переконаний, що Путін вирішив напасти на Україну

Американський військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман заявив, що перспектива вторгнення Росії 16 лютого була перебільшеною і слід звернути увагу на дні після 20 лютого.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія реалізує сценарій організації помилкових провокацій з метою агресії проти України.

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