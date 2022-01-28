Баскетбол: жіночий БК "Прометей" став учасником топ-8 Єврокубку ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Жіночий БК "Прометей" переміг вдома в другому матчі 1/8 фіналу Єврокубку ФІБА бельгійський "Касторс Брен" та вийшов у топ-8 турніру, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Деталі
Зважаючи на перемогу слобожанок у першому матчі на виїзді з мінімальною перевагою (93:92), вдома необхідно було більш переконливо перемагати, аби не ставити під сумнів подальший турнірний шлях.
Відтак з перших секунд господарі увімкнули максимальні швидкості та тиск на суперника. Уже за стартову 10-хвилинку "Прометей" відірвався вперед на 16 очок, а до великої перерви додав ще 6 до загального відриву.
Господарі не дозволили гостям переломити перебіг боротьби в третій чверті. Відтак у заключній вони впевнено довели матч до потрібної перемоги. На початку та наприкінці четвертої 10-хвилинки "Прометей" втратив Холмс та Аткінс, які зазнали ідентичних незначних ушкоджень. Втім господарі на той час уже впевнено тримали перебіг боротьби під своїм контролем – 79:56.
Найрезультативнішими в підсумку стали ті ж американки: у Аткінс 21 очко, у Холмс – 15. Юркевичус зробила дабл-дабл – 10 очок, 14 підбирань.
Доповнення
Відтак з двома перемогами над "Касторс Брен" "Прометей" вийшов у топ-8, де його суперником стане переможець пари "Мерсін" (Туреччина) – "Флам" (Франція). Через карантинні обмеження матчі цих команд перенесено на 16 та 17 лютого.