"Барселона" врятувалася від поразки у матчі лідерів чемпіонату Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Каталонська “Барселона” на стадіоні “Ванда Метрополітано” у Мадриді зіграла зустріч 13-го туру іспанської Прімери проти “Атлетіко”, передає кореспондент УНН.
Попри значну перевагу в володінні м’ячем, ударах, штрафних та кутових “блаугранос” починаючи з 77 хвилини були у ролі тих, хто наздоганяє. Саме в той момент спрацювала зв’язка одних із найрезультативніших футболістів “матрацників” — Грізманн навісив на дальню стійку, де Дієго Коста вийшов переможцем у верховій боротьбі.
Тільки в компенсований час Мессі отримав м’яч на підступах до карної зони, відпасував у кут штрафної на Дембеле, і 21-річний Усман приніс “Барселоні” нічию 1:1.
Додамо, що “Барселона” зберегла один пункт переваги над “Атлетіко” в турнірній таблиці — 25 і 24 відповідно (1 і 2 місце).