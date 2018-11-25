"Барселона" спаслась от поражения в матче лидеров чемпионата Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Каталонская “Барселона” на стадионе “Ванда Метрополитано” в Мадриде сыграла встреча 13-го тура испанской Примеры против “Атлетико”, передает корреспондент УНН.
Несмотря на значительное преимущество во владении мячом, ударах, штрафных и угловых “блаугранос” начиная с 77 минуты были в роли догоняющих. Именно в тот момент сработала связка одних из самых результативных футболистов “матрасников” — Гризманн навесил на дальнюю штангу, где Коста вышел победителем в верховой борьбе.
Только в компенсированное время Месси получил мяч на подступах к штрафной зоны, отпасовал в угол штрафной на Дембеле, и 21-летний Усман принес “Барселоне” ничью 1:1.
Добавим, что “Барселона” сохранила один пункт преимущества над “Атлетико” в турнирной таблице — 25 и 24 соответственно (1 и 2 место).