Бандера зробив величезний внесок у національно-визвольний рух - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Степан Бандера зробив величезний внесок у національно-визвольний рух. Оцінку ж постаті лідера українського націоналістичного руху має дати українсько-польська комісія з вивчення історичних питань. Про це Президент України Петро Порошенко сказав, виступаючи в Харкові на спільній конференції з польським президентом Анжеєм Дудою, передає кореспондент УНН.
“Як ми вже сказали, процес поновлення ексгумації, зелене світло цьому процесу ми маємо дати якнайшвидше після проведення засідання перезавантаженної (комісії - ред.), з підвищення до рівня прем’єрів (зараз ми вже можемо сказати, що звернення буде до віце-премєрів). Я чекаю, що найближчим часом ця комісія розпочне роботу і одним з головних завдань, які ми, як президенти, ставимо перед цією комісією, є прискорення процедури початку ексгумації”, — сказав Порошенко.
У той же час, за його словами, перед комісією стоятиме низка інших завдань, які “дозволять концентруватися на інших питаннях”.
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“В тому числі передати історичні питання, включаючи постать відомого українського діяча Степана Бандери — людини, яка зробила величезний внесок в національно-визвольний рух”, — підкреслив він.
Раніше Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що Україна та Польща на рівні комісій мають вирішити питання про скасування заборони ексгумацій в історичній площині.
Нагадаємо, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович повідомив, що мораторій на ексгумацію польських поховань в Україні може бути знятий після того, як польська сторона надасть своє бачення легалізації та відновлення українських пам'ятників на території Польщі.