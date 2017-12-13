Бандера сделал огромный вклад в национально-освободительное движение - Порошенко

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 94182 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101149 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101534 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115153 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102913 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105599 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112508 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117208 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бандера сделал огромный вклад в национально-освободительное движение - Порошенко

Бандера сделал огромный вклад в национально-освободительное движение - Порошенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Степан Бандера сделал огромный вклад в национально-освободительное движение. Оценку же фигуры лидера украинского националистического движения должна дать украинсько-польская комиссия по изучению исторических вопросов. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал, выступая в Харькове на совместной конференции с польским президентом Анжеем Дудой, передает корреспондент УНН.

"Как мы уже сказали, процесс возобновления эксгумации, зеленый свет этому процессу мы должны дать как можно быстрее после проведения заседания перезагрузки (комиссии - ред.), с повышения до уровня премьеров (сейчас мы уже можем сказать, что обращение будет к вице-премьерам). Я ожидаю, что в ближайшее время эта комиссия начнет работу и одной из главных задач, которые мы, как президенты, ставим перед этой комиссией, является ускорение процедуры начала эксгумации", - сказал Порошенко.

В то же время, по его словам, перед комиссией будет стоять ряд других задач, которые "позволят сконцентрироваться на других вопросах".

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"В том числе передать исторические вопросы, включая фигуру известного украинского деятеля Степана Бандеры - человека, который сделал огромный вклад в национально-освободительное движение", - подчеркнул он.

Ранее Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Украина и Польша на уровне комиссий должны решить вопрос об отмене запрета эксгумаций в исторической плоскости.

Напомним, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши.

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