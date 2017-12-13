Бандера сделал огромный вклад в национально-освободительное движение - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Степан Бандера сделал огромный вклад в национально-освободительное движение. Оценку же фигуры лидера украинского националистического движения должна дать украинсько-польская комиссия по изучению исторических вопросов. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал, выступая в Харькове на совместной конференции с польским президентом Анжеем Дудой, передает корреспондент УНН.
"Как мы уже сказали, процесс возобновления эксгумации, зеленый свет этому процессу мы должны дать как можно быстрее после проведения заседания перезагрузки (комиссии - ред.), с повышения до уровня премьеров (сейчас мы уже можем сказать, что обращение будет к вице-премьерам). Я ожидаю, что в ближайшее время эта комиссия начнет работу и одной из главных задач, которые мы, как президенты, ставим перед этой комиссией, является ускорение процедуры начала эксгумации", - сказал Порошенко.
В то же время, по его словам, перед комиссией будет стоять ряд других задач, которые "позволят сконцентрироваться на других вопросах".
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"В том числе передать исторические вопросы, включая фигуру известного украинского деятеля Степана Бандеры - человека, который сделал огромный вклад в национально-освободительное движение", - подчеркнул он.
Ранее Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Украина и Польша на уровне комиссий должны решить вопрос об отмене запрета эксгумаций в исторической плоскости.
Напомним, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши.