Балістичні ракети випробували у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Туреччині провели успішні випробування перших балістичних ракет власної розробки, передає УНН із посиланням на Anadolu.
Як відзначає видання, пробні запуски ракет Gökdoğan і Bozdoğan провели з військового полігону в Синопі.
"Розробкою ракет займаються фахівці Ради з науково-технічним дослідженням Туреччини і Науково-дослідного інституту оборонної промисловості", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ЗМІ, Gökdoğan - ракета малого і середнього радіусу дії, а ракети Bozdoğan «здатні вражати цілі на великих відстанях».
Як повідомляв УНН, Туреччина підписала угоду з Росією про придбання систем протиракетної оборони С-400.