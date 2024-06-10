Багатонаціональне тактичне навчання “Три Мечі – 2024”: у Генштабі показали фото та розповіли про основні завдання
Київ • УНН
Багатонаціональні тактичні навчання "Три мечі-2024" спрямовані на розвиток навичок спільного планування та проведення миротворчих операцій та підвищення оперативної сумісності Міжнародних сил під командуванням Литовсько-Польсько-Української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.
Триває багатонаціональне тактичне навчання "Три Мечі – 2024" командування Литовсько-Польсько-Української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade, передає УНН із посиланням на Генштаб.
За даними Генштабу, основним завданням є відпрацювання навичок спільного планування та проведення миротворчих операцій та підвищення оперативної сумісності міжнародних сил. Зокрема, за сценарієм навчань, після отримання оперативного наказу, батальйони поетапно розпочали оперативне планування.
Командир Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького полковник Пьотр Лісовські у своїй промові наголосив на тому факті, що спільні навчання покращують оперативну сумісність і збільшують можливості бригади для підтримки багатонаціональних зусиль щодо стримування та оборони.