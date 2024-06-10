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Багатонаціональне тактичне навчання “Три Мечі – 2024”: у Генштабі показали фото та розповіли про основні завдання

Багатонаціональне тактичне навчання “Три Мечі – 2024”: у Генштабі показали фото та розповіли про основні завдання

Київ • УНН

 • 56747 перегляди

Багатонаціональні тактичні навчання "Три мечі-2024" спрямовані на розвиток навичок спільного планування та проведення миротворчих операцій та підвищення оперативної сумісності Міжнародних сил під командуванням Литовсько-Польсько-Української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.

Триває багатонаціональне тактичне навчання "Три Мечі – 2024" командування Литовсько-Польсько-Української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade, передає УНН із посиланням на Генштаб.

За даними Генштабу, основним завданням є відпрацювання навичок спільного планування та проведення миротворчих операцій та підвищення оперативної сумісності міжнародних сил. Зокрема, за сценарієм навчань, після отримання оперативного наказу, батальйони поетапно розпочали оперативне планування.

Командир Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького полковник Пьотр Лісовські у своїй промові наголосив на тому факті, що спільні навчання покращують оперативну сумісність і збільшують можливості бригади для підтримки багатонаціональних зусиль щодо стримування та оборони.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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