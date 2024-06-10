Многонациональные тактические учения "Три меча-2024": в Генштабе показали фото и рассказали об основных задачах

Продолжаются многонациональное тактическое учения "Три меча-2024" командования Литовско-Польско-Украинской бригады имени великого гетмана Константина Острожского Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

По данным Генштаба, основной задачей является отработка навыков совместного планирования и проведения миротворческих операций и повышение оперативной совместимости международных сил. В частности, по сценарию обучения, после получения оперативного приказа, батальоны поэтапно начали оперативное планирование.

Командир Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского полковник Петр Лисовские в своей речи отметил тот факт, что совместные учения улучшают оперативную совместимость и увеличивают возможности бригады для поддержки многонациональных усилий по сдерживанию и обороне.