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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Многонациональные тактические учения "Три меча-2024": в Генштабе показали фото и рассказали об основных задачах

Многонациональные тактические учения "Три меча-2024": в Генштабе показали фото и рассказали об основных задачах

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 18:37  •  3365 просмотра

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Многонациональные тактические учения "Три меча-2024" направлены на развитие навыков совместного планирования и проведения миротворческих операций и повышение оперативной совместимости международных сил под командованием Литовско-Польско-Украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.

Продолжаются многонациональное тактическое учения "Три меча-2024" командования Литовско-Польско-Украинской бригады имени великого гетмана Константина Острожского Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

По данным Генштаба, основной задачей является отработка навыков совместного планирования и проведения миротворческих операций и повышение оперативной совместимости международных сил. В частности, по сценарию обучения, после получения оперативного приказа, батальоны поэтапно начали оперативное планирование.

Командир Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского полковник Петр Лисовские в своей речи отметил тот факт, что совместные учения улучшают оперативную совместимость и увеличивают возможности бригады для поддержки многонациональных усилий по сдерживанию и обороне.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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