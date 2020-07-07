Бабак розповів про умови вступу абітурієнтів з тимчасово окупованих територій

Бабак нагадав, що парламент ухвалив проект закону № 3774 поданий Президентом України, який фактично прирівняв у права випускників з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до випускників з тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополь.

"Ці діти можуть вступати, як за результатами ЗНО так й без ЗНО, але на конкурсній основі, за результатами вступних іспитів та в межах загальнонаціональної квоти. Цього року ця квота встановлена на рівні 2,5 тис. місць. Діти приходять в пункти "Донбас-Україна" та "Крим-Україна". Але ми не визнаємо атестатів з окупованих територій, тому їх відправляють в прикріплену школу, де вони здають українську мову та літературу, історію України і отримують український атестат про повну загальну середню освіту з цими двома оцінками", - розповів Бабак.

За його словами, після цього випускники складають вступні іспити та вступають в університети.

"Вони конкурують лише між собою в рамках загальнодержавної квоти, але кожен університет може поставити свою квоту на певну спеціальність в межах до 20%", - сказав Бабак.

Нагадаємо, ВР ухвалила президентський законопроект про вступ без ЗНО для абітурієнтів з окупованих територій.