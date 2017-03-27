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Автобусне сполучення відновили в Балаклійському районі

Автобусне сполучення відновили в Балаклійському районі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У Балаклійському районі відновили автобусне сполучення. Про це йдеться на сторінці Балаклійської районної державної адміністрації у Facebook, передає УНН.

“Шановні жителі Балаклійщини! У районі відновлено автобусне сполучення”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 25 березня рух поїздів через станцію Балаклія відновили.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у м.Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

Українські Національні Новини

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