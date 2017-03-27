Автобусное сообщение восстановили в Балаклейском районе

“Уважаемые жители Балаклейщины! В районе восстановлено автобусное сообщение”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 25 марта движение поездов через станцию Балаклея восстановили.

Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в г.Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Город Балаклея было отключено от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.