Австралія закликає Китай засудити російські загрози Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Австралії у вівторок закликав Китай засудити російські загрози Україні, оскільки криза між союзниками на чолі зі США та Москвою створює загрозу ширшого конфлікту. Про це УНН пише з посиланням на The Associated Press.
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Скотт Моррісон зазначив, що Пекін і Москва оголосили про налагодження тісніших відносин, оскільки до кордону з Україною було направлено понад 100 тисяч російських військовослужбовців.
"Ми очікуємо, що всі країни, всі уряди по всьому світу засуджуватимуть те, що відбувається з погрозами насильства проти України", - заявив Моррісон парламенту.
"Я наголошую, що китайський уряд разом з російським урядом об'єдналися в цьому питанні і що китайський уряд не засудив те, що відбувається в Україні", - додав він.
Він закликав усіх федеральних законодавців приєднатися до уряду Австралії та "закликати китайський уряд засудити ці дії та дозволити відповідну відповідь через Організацію Об'єднаних Націй, а не чинити опір цьому" через своє членство в Раді Безпеки ООН.
Додамо
Критика Моррісона на адресу Китаю ще більше загострить зіпсовані двосторонні відносини між Австралією та її найважливішим торговим партнером.
В останні роки Австралія зазнала торговельної "відплати" після того, як розлютила Пекін діями, що включають заборону на таємне іноземне втручання у внутрішню політику, заборона на участь китайського технологічного гіганта Huawei у великих інфраструктурних проектах та вимогу незалежного розслідування причин пандемії COVID-19.