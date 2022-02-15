Австралия призывает Китай осудить российские угрозы Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Премьер-министр Австралии во вторник призвал Китай осудить российские угрозы Украине, поскольку кризис между союзниками во главе с США и Москвой создает угрозу более широкого конфликта. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Associated Press.
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Скотт Моррисон отметил, что Пекин и Москва объявили о налаживании более тесных отношений, поскольку до границы с Украиной было направлено более 100 тысяч российских военнослужащих.
"Мы ожидаем, что все страны, все правительства по всему миру будут осуждать то, что происходит с угрозами насилия против Украины", - заявил Моррисон парламенту.
"Я подчеркиваю, что китайское правительство вместе с российским правительством объединились в этом вопросе и что китайское правительство не осудило то, что происходит в Украине", - добавил он.
Он призвал всех федеральных законодателей присоединиться к правительству Австралии и "призвать китайское правительство осудить эти действия и позволить соответствующий ответ через Организацию Объединенных Наций, а не сопротивляться этому" из-за своего членства в Совете Безопасности ООН.
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Критика Моррисона в адрес Китая еще больше обострит испорченные двусторонние отношения между Австралией и ее важнейшим торговым партнером.
В последние годы Австралия испытала торговое "возмездие" после того, как разозлила Пекин действиями, что включают запрет на тайное иностранное вмешательство во внутреннюю политику, запрет на участие китайского технологического гиганта Huawei в крупных инфраструктурных проектах и требование независимого расследования причин пандемии COVID-19.